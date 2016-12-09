Владимир Кличко: Возможно, я буду боксировать и в 50 лет

Украинский боксер тяжелого веса, многократный чемпион мира Владимир Кличко не исключил, что он нескоро завершит карьеру.

«О завершении моей карьеры могу говорить только я и никто больше. Но если уж говорить об этом, то все относительно. Я жду нового испытания и не рассматриваю его как возможность завершить карьеру. Я надеюсь, что буду достаточно здоровым и мотивированным, чтобы продолжать биться и дальше.

В боксе есть несколько примеров, когда люди бились до 50 лет. Я не говорю, что так обязательно будет со мной, но кто знает? Никогда не знаешь, что может случиться», - цитирует Кличко The Telegraph.



Ранее сообщалось, что Кличко планирует 29 апреля провести бой против Энтони Джошуа.