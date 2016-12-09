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Владимир «Maelstorm» Кузьминов: «Не верю, что комментирование, которое считает хорошим Занозин, нужно нашему зрителю»

Комментарии

Комментатор студии RuHub Владимир «Maelstorm» Кузьминов в своей группе в Вконтакте ответил на критику Павла Занозина в адрес кастеров Dota 2.

«Во-первых, писать на 70 процентов верные замечания и добавлять к ним абсолютно неуместные опрометчиво. Все, кто хотел поспорить с Павлом ухватились за то, что слово пушить перевести нельзя, а его действительно нельзя перевести нормально, в отличие от бустить. Если честно, я уже хотел закрыть страницу после этого с мыслями: «Опять вылез очередной эксперт». Но и это ещё не всё.

В нашем мире помимо закона «побеждает сильнейший», есть еще закон сохранения энергии, согласно которому никто и ничто не будет происходить, если затраченные усилия не будут компенсированы. Почему-то все говорят о том, что вот вот естественный отбор начнёт работать,а он всё ещё как-то не работает. Естественный отбор уже как раз сработал и не раз. В индустрии те, кто удовлетворяет целевую аудиторию. Кто-то больше, кто-то меньше. Да, вполне допускаю, что наша речь и манера далеки от идеала телевидения. А зачем? Кому это нужно? Зрителю, который и так смотрит, или комментаторам, которых и так слушают?

Усилия, которые нужно приложить, чтобы соответствовать требованиям Занозина, не сопоставимы с отдачей, и никто не будет ничего делать просто так. Если организации надо, то она должна сделать курсы повышения квалификации и установить рамки для тех, кто сейчас работает. Брать новичков смысла нет, с ними предстоит то же самое, только начальная точка будет ниже. Сами комментаторы никогда не сделают себя настолько лучше. Даже если попытаются, а мотивации пытаться не особо много. Я, например, даже не верю, что комментирование, которое считает хорошим Занозин, нужно будет нашему зрителю. Как минимум зрителю оно покажется не хуже, но это не та оценка, ради которой стоит что-то делать.

Стандарты — это то, что устанавливает организация, телеканал. Джеймса уволили в прямом эфире, потому что он не устраивал Valve, хотя его любила публика. В русскоязычном сегменте «Доты» я знаю только один случай увольнения за то, что человек перешёл рамки, и он был от этих рамок так далёк, что сложно представить, но в ситуации, когда чётких рамок нет, выход за рамки «на чуток» не может даже трактоваться как нарушение», — написал Кузьминов.

Напомним, что ранее спортивный комментатор Павел Занозин раскритиковал комментаторов Dota 2, которые освещают турнир The Boston Major 2016.

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