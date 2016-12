Владимир «Maelstorm» Кузьминов: «Не верю, что комментирование, которое считает хорошим Занозин, нужно нашему зрителю»

Бывший капитан Virtus.pro и Vega Sqaudron Артем «fng» Баршак сделал прогнозы на четвертьфинальные матчи The Boston Major 2016.

Артем «fng» Баршак: «Думаю, что EG проиграет Virtus.pro» Бывший капитан Virtus.pro и Vega Sqaudron Артем «fng» Баршак сделал прогнозы на четвертьфинальные матчи The Boston Major 2016.

Совладелец команды NBA купил место Cloud9 в NA LCS Совладелец баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» Уэсли Эден, который также является сопредседателем Forest Investment Group, приобрел место команды Cloud9 по League of Legends в Challenger’s League Championship Series.

Ли «Massacre» Ю Сан перешел в Immortals Китайский игрок Ли «Massacre» Ю Сан присоединился к команде Immortals по League of Legends.

LGD.Forever Young сразится с Ad Finem в четвертьфинал The Boston Major 2016 Китайский коллектив LGD.Forever Young вышел в четвертьфинал The Boston Major 2016.

Ad Finem вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016 Греческая команда Ad Finem вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016.

Team NP сыграет с Digital Chaos в четвертьфинале The Boston Major 2016 Канадский коллектив Team NP вышел в четвертьфинал The Boston Major 2016.

Digital Chaos пробилась в четвертьфинал The Boston Major 2016 Американская команда Digital Chaos вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016.

Павел Занозин раскритиковал комментаторов Dota 2 Спортивный комментатор Павел Занозин раскритиковал комментаторов Dota 2, которые освещают турнир The Boston Major 2016.

Джейсон «WildTurtle» Тран вернулся в Team SoloMid Канадский игрок Джейсон «WildTurtle» Тран присоединился к команде Team SoloMid по League of Legends.

OG встретится с WarriorsGaming.Unity в четвертьфинале The Boston Major 2016 Команда OG вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016.

WarriorsGaming.Unity вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016 Малайзийская команда WarriorsGaming.Unity вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016

Evil Geniuses сразится с Virtus.pro в четвертьфинале The Boston Major 2016 Команда Evil Geniuses вышла в четвертьфинал турнира The Boston Major 2016.

Павел «9Pasha» Хвастунов: «iG Vitality оказалась сильнее, чем мы думали» Игрок команды Virtus.pro Павел «9Pasha» Хвастунов в интервью CyberSport.ru поделился впечатлениями после матча против iG Vitality в 1/8 финала The Boston Major 2016.

Virtus.pro победила iG Vitality в плей-офф The Boston Major 2016 Российская команда Virtus.pro обыграла китайский коллектив iG Vitality и вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016.