Глава WADA Крэйг Риди: Мы благодарны Макларену и его команде за долгую и кропотливую работу
Глава WADA Крэйг Риди сделал заявление после представления второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
- WADA благодарна Макларену и его команде за долгую и кропотливую работу, которая подтверждает систему манипулирования и сокрытия допинг-процессов в России. Отчет и его доказательства показывают масштабы подрывной деятельности и указывают количество спортсменов, извлекших пользу из этого в течение длительного времени, - цитирует Риди официальный сайт организации.
Отметим, что сегодня в Лондоне глава независмой комиссии WADA представил вторую часть
доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении
допинга в России.
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