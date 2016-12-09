Глава WADA Крэйг Риди: Мы благодарны Макларену и его команде за долгую и кропотливую работу

Глава WADA Крэйг Риди сделал заявление после представления второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- WADA благодарна Макларену и его команде за долгую и кропотливую работу, которая подтверждает систему манипулирования и сокрытия допинг-процессов в России. Отчет и его доказательства показывают масштабы подрывной деятельности и указывают количество спортсменов, извлекших пользу из этого в течение длительного времени, - цитирует Риди официальный сайт организации.

Отметим, что сегодня в Лондоне глава независмой комиссии WADA представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.



Первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.