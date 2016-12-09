Егор Титов: Болельщики «Спартака» придут на стадион даже ночью!

Экс-капитан и бывший тренер «Спартака» Егор Титов дал большое интервью «Советскому спорту», в котором, в частности, прокомментировал позднее завершение сезона в России.

- Футбольный год закрывался под горячие споры – нужно ли в России играть в декабре?

- Случилась аномалия - впервые за 125 лет такая ранняя зима с большим количеством снега! Но если есть инфраструктура, играть можно. Есть хороший стадион, как у «Спартака» или «Краснодара» - болельщик идет! У ЦСКА тоже новая арена, но у клуба сейчас не лучшие времена, на открытие народ пришел, а потом посещаемость упала…

Я поражаюсь болельщикам «Спартака»! Они у нас самые лучшие – на секторе и в снег, и в зной, хоть днем, хоть ночью и даже если вдруг начнется полярная ночь, они все равно придут на стадион! У меня есть один товарищ, болельщик со стажем. После матча «Спартак» - «Рубин» спрашиваю его: «Не замерз?» - «Да ты что! Получил такое удовольствие, и на трибунах было так жарко, что холода и не заметил». Хотя погода была примерно такая же, как в ноябре 2002 года, когда мы по колено в снегу играли против ЦСКА на «Торпедо» имени Стрельцова.

Полностью интервью Титова скоро на нашем сайте.