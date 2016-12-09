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Алексей Кравцов: Уверен не только в чистоте Виктора Ана, но всех шорт-трекистов и конькобежцев

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов – об обвинениях комиссии Макларена чемпионов Сочи-2014 в применении допинга.

- Доклад слишком большой, я его еще не изучил полностью, - говорит Алексей Кравцов.

- В докладе говорится об Олимпийских чемпионах Сочи-2014, допинг-пробы которых дали положительный результат. Причем это либо двукратные чемпионы, либо трехкратные. Виктор Ан как раз -трехкратный. Вы уверены в чистоте Ана?
- Я не только в чистоте Виктора уверен, но уверен, что ни один из членов сборной России по шорт-треку и конькам не применял запрещенные препараты ни в процессе подготовки к Играм, ни во время Игр в Сочи. Наши спортсмены были прекрасно информированы о запрещенных препаратах, и все время находились под плотным контролем врачей сборной. Все препараты они получали исключительно от врачей сборной команды.

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