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Оскар рискует пропустить матч с «Вест Бромвичем»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о физическом состоянии своих подопечных в преддверии матча с «Вест Бромвичем».

В частности, специалист отметил, что участие полузащитника Оскара в воскресном матче находится под вопросом по причине болезни.

Также итальянец рассказал, что капитан «Челси» Джон Терри не сможет сыграть из-за травмы, а остальные футболисты готовы.

Напомним, матч с «Вест Бромвичем» лондонский клуб проведет 11 декабря, в рамках 15-го тура АПЛ.


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