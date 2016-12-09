Оскар рискует пропустить матч с «Вест Бромвичем»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о физическом состоянии своих подопечных в преддверии матча с «Вест Бромвичем».
В частности, специалист отметил, что участие полузащитника Оскара в воскресном матче находится под вопросом по причине болезни.
Также итальянец рассказал, что капитан «Челси» Джон Терри не сможет сыграть из-за травмы, а остальные футболисты готовы.
Напомним, матч с «Вест Бромвичем» лондонский клуб проведет 11 декабря, в рамках 15-го тура АПЛ.
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