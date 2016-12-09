Дальмайер выиграла спринт в Поклюке, Подчуфарова - 13-я
На этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения)
состоялась спринтерская гонка у женщин. Выиграла ее немецкая биатлонистка Лаура
Дальмайер.
Победительница преодолела 7,5 километров за 19 минут и 51,7
секунды, не промахнувшись ни разу. Второе место заняла француженка Жюстин
Бреза. Третьей стала норвежка Марте Олсбю. Лучшая среди россиянок Ольга Подчуфарова заняла 13-е место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.
Кубок мира по биатлону. Поклюка (Словения)
Спринт. Женщины.
1. Лаура Дальмайер (Германия) 19:51,7 (0)
2. Жюстин Бреза (Франция) + 3,5 (0)
3. Марте Олсбю (Норвегия)+ 21,3...
13. Ольга Подчуфарова (Россия) + 52,3 (0)...
22. Екатерина Глазырина (Россия) + 1.07,8 (0)...
29. Татьяна Акимова (Россия) + 1.25,0 (1)...
55. Светлана Слепцова (Россия) + 2.10,0 (2)...
77. Анастасия Загоруйко (Россия) + 3.00,3 (4).