Дисквалификация Строотмана за симуляцию в римском дерби отменена
Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман избежал наказания за
свое поведение в римском дерби против «Лацио» (2:0). Ранее он был
дисквалифицирован на два матча.
Как сообщает Football Italia, Федерация футбола Италии
пересмотрела решение дисциплинарного комитета Серии А и отменила
дисквалификацию Строотмана. Апелляцию на
наказание подала «Рома» Напомним, что голландец плеснул воду в лицо Данило Катальди,
празднуя гол, а затем, когда тот схватил его за воротник, картинно упал.
В Федерации решили, что падение Строотмана все же могло быть
вызвано тем, что Катальди схватил его за воротник и сочли, что доказательства
симуляции являются недостаточными. Таким образом, хавбек избежал
дисквалификации и сможет сыграть в ближайших матчах против «Милана» и «Ювентуса»/