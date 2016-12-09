Дисквалификация Строотмана за симуляцию в римском дерби отменена

Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман избежал наказания за свое поведение в римском дерби против «Лацио» (2:0). Ранее он был дисквалифицирован на два матча.

Как сообщает Football Italia, Федерация футбола Италии пересмотрела решение дисциплинарного комитета Серии А и отменила дисквалификацию Строотмана. Апелляцию на наказание подала «Рома» Напомним, что голландец плеснул воду в лицо Данило Катальди, празднуя гол, а затем, когда тот схватил его за воротник, картинно упал.

В Федерации решили, что падение Строотмана все же могло быть вызвано тем, что Катальди схватил его за воротник и сочли, что доказательства симуляции являются недостаточными. Таким образом, хавбек избежал дисквалификации и сможет сыграть в ближайших матчах против «Милана» и «Ювентуса»/