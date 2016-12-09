Марк Олбрайтон: «Лестер» нуждается в мотивации, мы должны показать людям, что команда все еще голодна до побед

Полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон высказался о предстоящей встрече с «Манчестер Сити» в рамках 15-го тура АПЛ.



«Нам просто нужно показать хорошую игру. Уверен, что настрой на матч против «Сити» сыграет определяющую роль. «Лестер» нуждается в мотивации, мы должны показать людям, что команда все еще голодна до побед. Нужно действовать организованно.

Конечно, в данный момент «Лестеру» очень тяжело одержать победу. Команда переживает сложный момент. Сейчас уже не происходит того, что было в прошлом сезоне. Возможно, мы не выкладываемся на все сто процентов. Но наша задача – вернуться на прежний уровень», – сказал Олбрайтон в интервью клубной пресс-службе.

Полузащитник действующих чемпионов Англии также высказался об отсутствии в составе «горожан» форварда Серхио Агуэро и полузащитника Фернандиньо. Напомним, оба игрока были дисквалифицированы после матча с «Челси» (1:3).



«Конечно, это фантастические футболисты. Несмотря на их отсутствие, я уверен, что соперник будет атаковать», – добавил Марк.

Напомним, матч между командами состоится 10 декабря на домашней арене «лис».



