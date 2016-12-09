Денис Тихомиров: Конечно, я переживаю за Вика Уайлда

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров поделился мнением о публикации второй части доклада Ричарда Макларена.

- Конечно, я переживаю за Вика Уайлда, но как тренер, который с ним работал, могу сказать, что на любых совещаниях, будь они открытыми или закрытыми, мы никогда не поднимали тему возможного использования каких-либо стимулирующих препаратов для достижения своих целей. Но я спокоен и оптимистичен. Потому что наш вид спорта никак не подразумевает применение и использование каких-то препаратов.



Мы постоянно в контакте с Международной федерацией. Тема допинга по отношению к нашим спортсменам никогда не затрагивалась. Хотят они вести нас более тщательно, то пусть ведут. Нам ежегодно приходит формуляр, которые мы заполняем и отправляем им. Но такой вопрос, что нас подозревают в чём-то, даже никогда не поднимался.



Если честно, я всем этим удивлён. Неужели всё так. Всем так интересно видимо, что первое место в общекомандном зачёте Олимпийских игр 2014 года в Сочи у России, значит надо к чему-то придраться. Ну не знаю, я в это не верю, - передает слова Тихомирова «Спорт FM».

Напомним, сегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России. Первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.

Добавим, что во второй части доклада Макларена говорится об Олимпийских чемпионах Сочи-2014, допинг-пробы которых дали положительный результат.

Два российских двукратных олимпийских чемпиона Сочи-2014 могут лишиться завоеванных на Играх медалей. Такие данные привел в своем докладе канадский юрист Ричард Макларен, возглавляющий независимую комиссию WADA.

Отметим, что двукратными олимпийскими чемпионами Сочи-2014 являются Александр Зубков и Алексей Воевода (бобслей), Вик Уайлд (сноуборд), Татьяна Волосожар и Максим Траньков (фигурное катание). А Виктор Ан (шорт-трек) принес России сразу три золотые медали.