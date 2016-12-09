«Авангард» по буллитам обыграл новокузнецкий «Металлург»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом»
и «Авангардом» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча –
2:3 (Б).
В составе «Кузни» отличились Кирилл Семенов и Игнат
Земченко. У «Авангарда» забивали Максим Пестушко и Валентин Пьянов. Решающий
буллит в активе Пестушко.
«Авангард» набрал 79 очков и занимает второе место на
Востоке. У «Металлурга» 30 очков и последнее место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Нк - Авангард - 2:3 Б. (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Семёнов 25:05 (1:0). Пестушко (Соботка), 32:58 (1:1). Земченко (Скутар), 37:38 (2:1 - бол.). Пьянов (Густафсон, Михеев), 38:43 (2:2).
Победный буллит:
Лемтюгов - 2:3.
Место и дата
09 декабря 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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