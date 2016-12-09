Артем «fng» Баршак: «Думаю, что EG проиграет Virtus.pro»

Бывший капитан команды Virtus.pro и Vega Sqaudron Артем «fng» Баршак сделал прогноз на четвертьфинальные матчи The Boston Major 2016.



«EG показали то, что они умеют готовиться и перестраиваться, что является небольшой проблемой для VP, тем не менее, думаю что EG проиграют. VP > EG 2-1.



WGUnity сыграли в тот день в разы лучше, чем COL, но не думаю что у них есть шансы против OG. OG > WG.U 2-0.



Про пару DC-NP прям много чего не скажешь, DC переедут NP, хотя уверен, что НП дадут очень хороший бой. NP < DC 1-2.



Греки против китайцев явно будут испытывать проблемы, особенно против Xiao8, который всегда славился тем, что мог отдать врагу чуть не не лучшую стратегию, но всеравно сделать при этом победный драфт для себя. Если ADfinem не сыграют снова, лучше обычного (а это трудно делать несколько раз подряд), то думаю победа за LGDfy. ADFinem < LGDfy 0-2», — написал Баршак в своей группе в ВКонтакте.



LAN-финал The Boston Major 2016 пройдет до 10 декабря. Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов.



Источник