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Мартен Фуркад: Было здорово впервые выиграть в Поклюке

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Напомним, что он занял первое место.

«Было здорово выиграть наконец в Поклюке. Это единственное место, где раньше мне это не удавалось, потому для меня сегодня особенный день. К тому же я обыграл очень сильных атлетов Йоханнеса (Бе) и Антона (Шипулина).

Я понимал, что только чистая стрельба позволит мне победить при такой погоде. Вчера я был на тренировке, чувствовал себя не очень хорошо, но решил начать гонку на первом круге не так быстро. Даже немного отстал от Йоханнеса, но не волновался, потому что отыграл отставание на втором круге. На стрельбе были отличные условия, чтобы стрелять без ошибок», — цитирует Фуркада «Чемпионат.com».

Напомним, что россиянин Антон Шипулин занял третье место.

Спринт. Мужчины. 10 км

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Поклюка (Словения)
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 23.11,7 (0).
2. Йоханнес Бе (Норвегия) — +13,7 (0).
3. Антон Шипулин (Россия) — +15,1 (0).
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +20,9 (0).
5. Кентен Фийон Майе (Франция) — +27,0 (0).
6. Симон Шемпп (Германия) — +29,5 (0).
7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +31,4 (0).
8. Эрик Лессер (Германия) — +32,6.
9. Михал Крчмарж (Чехия) — +36,1 (0).
10. Матвей Елисеев (Россия) — +38,4 (1).
13. Максим Цветков (Россия) — +52,2 (0)…
22. Антон Бабиков (Россия) — +1.16,6 (0)…
36. Евгений Гараничев (Россия) — +1.33,0 (1)…
62. Юрий Шопин (Россия) — +2.15,6 (2).


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