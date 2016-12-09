Егор Титов: Каррера - человек, который знает свое ремесло

Экс-тренер «Спартака» Егор Титов дал большое интервью «Советскому спорту», в котором, в частности, рассказал о нынешнем главном тренере команды Массимо Каррере.

- Вы проработали две с лишним недели в одном тренерском штабе с Массимо Каррерой, каковы его главные козыри?

- Он пришел как помощник, вел себя осторожно, присматривался. Он очень много у нас спрашивал, пытался запомнить игроков по именам. Мы много ему рассказывали. Он записывал, смотрел видео, видно было, что человек - профессионал. Все-таки работал в «Ювентусе» и сборной Италии. Ему 52 года, он уже лет 15 как варился в итальянской тренерской системе. Он был на вторых ролях, но у сильного наставника! Опыт у Карреры огромный и это ему сейчас помогает.

Он собирал игроков обороны и где-то 30-40 минут работал с ними, пока мы занимались с группой атаки. Передвигал футболистов по полю, показывал, а Боккетти переводил.

Каррера - человек, который знает свое ремесло. Итальянцы, кстати, любят говорить: «Мы - великие, лучше всех разбираемся в тактике». Хотя последние лет десять везде побеждала Испания. Потом - Германия, Португалия, но уж точно не Италия.

Полностью интервью с Егором Титовым - скоро на нашем сайте.