Макарайнен показала лучший ход в спринте, россиянки проиграли более минуты
Финская биатлонистка Кайса Макарайнен оказалась быстрейшей на лыжне в спринтерской гонке, которая состоялась в словенской Поклюке.
С одним промахом финская биатлонистка показала четвертое время дня.
Отметим, что пятой по скорости стала немка Дениз Херрманн, которая дебютировала на этапах Кубка мира. Она стала биатлонисткой только минувшим летом, а ранее выступала на высшем уровне в лыжных гонках.
Победительницей сегодняшней гонки стала лидер общего зачета Кубка мира, двукратная чемпионка мира Лаура Дальмайер.
Поклюка, Словения
Женщины, спринт
Лыжный ход
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 17.52,8
2. Селия Эмонье (Франция) – 5,5
3. Жюстин Бриза (Франция) – 7,0
4. Лаура Дальмайер (Германия) – 11,7
5. Дениз Херманн (Германия) – 19,4
6. Селина Гаспарин (Швейцария) – 19,7
7. Габриэла Коукалова (Чехия) – 25,2...
9. Тириль Экхофф (Норвегия) – 28,9...
11. Франциска Хильдебранд (Германия) – 32,5
12. Мари Дорен Абер (Франция) – 37,8
13. Марте Олсбю (Норвегия) – 40,5
14. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 44,9...
28. Доротея Вирер (Италия) – 1.02,5...
32. Ольга Подчуфарова (Россия) – 1.07,7...
39. Татьяна Акимова (Россия) – 1.13,8...
42. Екатерина Глазырина (Россия) – 1.20,4...
46. Светлана Слепцова (Россия) – 1.22,5...
50. Анастасия Загоруйко (Россия) – 1.25,5