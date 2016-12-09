Министерство спорта РФ: В России нет государственной программы поддержки допинга в спорте

Министерство спорта России опубликовало заявление в связи с публикацией второй части доклада Макларена. В министерстве заявляют о готовности продолжить борьбу с допингом.

«Сегодня, 9 декабря, в Лондоне (Великобритания) состоялись пресс-конференция и опубликование отчета о расследовании независимого лица, профессора Ричарда Макларена, проведенного в соответствии с мандатом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Министерство спорта Российской Федерации тщательно изучит представленную в докладе информацию с целью формирования конструктивной позиции. В то же время Минспорт России со всей ответственностью заявляет об отсутствии государственных программ поддержки допинга в спорте и продолжит борьбу с допингом с позиции «нулевой терпимости».

Минспорт России реализует меры по предотвращению допинга в спорте в соответствии с Международной конвенцией ЮНЕСКО «О борьбе с допингом в спорте» и Конвенцией против применения допинга Совета Европы. Они включают законодательное закрепление запрета допинга в спорте, координацию всех заинтересованных организаций Российской Федерации с целью борьбы против допинга в спорте, проведение образовательной и научной деятельности, обеспечение независимого функционирования национальной антидопинговой организации, введение уголовной ответственности за склонение к использованию допинга в спорте.

Именно реализация вышеуказанных обязательств является государственной политикой (программой) страны в части борьбы с допингом. Компетентные органы Российской Федерации проводят расследование по всем обстоятельствам, изложенным в первой части доклада Р. МакЛарена, и Минспорт России будет рекомендовать указанным компетентным органам провести также тщательное расследование обстоятельств, изложенных во второй его части.

Минспорт России готов к сотрудничеству и взаимодействию с международными организациями по усовершенствованию российской и мировой антидопинговой программы», - говорится в заявлении.

Подробнее о содержании доклада комиссии Ричарда Макларена вы можете прочитать здесь.