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Лаура Дальмайер: Допинг - большая проблема в мире спорта, но у меня нет информации о происходящем в России

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Двукратная чемпионка мира Лаура Дальмайер прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке и поделилась мнением о проблеме допинга в мировом спорте.

- Сегодня на стрельбе мне немного повезло, потому что закрылся габарит на стойке. Перед чемпионатом игра хочу сосредоточиться на улучшении качества стрельбы.

Допинг – большая проблема спорта на международном уровне. Я не обладаю достаточной информацией о ситуации в России, как и в других странах. Но уверена, что мы должны бороться за чистоту спорта. Я знаю, что я – чиста. Прохожу допинг-контроль после каждого соревнования, у нас очень много тестов, - рассказала Дальмайер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сегодня Лаура Дальмайер стала победительницей спринта в Поклюке. Для нее это 9-я личная победа на этапах Кубка мира. Завтра немецкая биатлонистка постарается развить свой успех в гонке преследования.

Спринт. Женщины.

1. Лаура Дальмайер (Германия) 19:51,7 (0 промахов)

2. Жюстин Бреза (Франция) + 3,5 (0)

3. Марте Олсбю (Норвегия)+ 21,3...

13. Ольга Подчуфарова (Россия) + 52,3 (0)...

22. Екатерина Глазырина (Россия) + 1.07,8  (0)...

29. Татьяна Акимова (Россия) + 1.25,0 (1)...

55. Светлана Слепцова (Россия) + 2.10,0 (2)...

77. Анастасия Загоруйко (Россия) + 3.00,3 (4).

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