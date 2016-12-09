Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -Барселона
Баскетбол  Олимпиакос- : -УНИКС
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Айнтрахт- : -Хоффенхайм
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кривцов, Тайсон, Мхитарян и Эдер попали в команду недели Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА обнародовал символическую сборную недели в Лиге Европы. Напомним, что на нынешней неделе состоялся последний, шестой тур группового турнира.

Лига Европы

Команда недели

Голкипер: Бой Ватерман (АПОЭЛ)

Защитники: Эрик Байи («Манчестер Юнайтед»), Сергей Кривцов («Шахтер»), Нуман Чюрюксу («Османлыспор»)

Полузащитники: Александр Содерлунд («Сент-Этьен»), Бен Ринстра (АЗ), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед), Тайсон («Шахтер»)

Нападающие: Мусса Соу («Фенербахче»), Эдер («Интер»), Михал Дюриш («Виктория Пльзень»).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Все там же. Все так же. Михаил Борзыкин – об итогах еврокубковой осениВсе там же. Все так же. Михаил Борзыкин – об итогах еврокубковой осениОбозреватель «Советского спорта» подводит итоги первой части еврокубкового сезона и сквозь эту призму оценивает уровень нашей премьер-лиги.«Генк» обыграл «Сассуоло» и занял первое место в группе F Лиги ЕвропыМатч шестого тура группового турнира Лиги Европы между «Сассуоло» и «Генком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Генка».Полузащитник АЗ Танкович: Гол «Зениту» - самый красивый в моей карьереПолузащитник АЗ Муамер Танкович поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы (3:2).«Сыграл на радость кухаркам. А потом что?». Ловчев – о «Зените» и «Краснодаре»«Сыграл на радость кухаркам. А потом что?». Ловчев – о «Зените» и «Краснодаре»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итоги выступления «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы.Евгений Ловчев: Хочу похвалить Смолова за великолепный гол и футбольный умОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев отметил действия нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче с «Ниццей», в котором игрок отметился голом, но российский клуб все равно уступил 1:2.В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» может встретиться с «Манчестер Юнайтед», «Ростов» – с «Тоттенхэмом»В понедельник, 12 декабря, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в которой примут участие три российских клуба: «Зенит», «Ростов» и «Краснодар». Команда из Санкт-Петербурга попала в список сеяных команд, две другие – нет.Вячеслав Колосков: Поражения «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы - позор российского клубного футболаПочетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлениях «Зенита» и «Краснодара» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, по итогам которого Россия в таблице коэффициентов УЕФА опустилась на седьмое место.Де Врей станет игроком «Манчестер Юнайтед» за 30 млн фунтовЗащитник «Лацио» Стефан де Врей близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Il Messaggero.4 клуба Премьер-лиги ведут борьбу за Эшли ЯнгаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, который с приходом Жозе Моуринью перестал попадать в состав команды, может покинуть клуб в январе 2017 года.Златан Ибрагимович: Мхитарян забил великолепный гол в ворота «Зари», очень рад за негоФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал игру своего партнера Генриха Мхитаряна в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей» (2:0).Ян Вертонген: Моуринью говорит много лишнего журналистамЗащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Вертонген высказался о личности наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.«Манчестер Юнайтед» продаст Дармиана в январеТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на защитника Маттео Дармина. Об этом сообщает The Sun.Виктор Папаев: Не согласен с Ловчевым, Кокорин – не пустышкаВиктор Папаев: Не согласен с Ловчевым, Кокорин – не пустышкаБывший полузащитник московского «Спартака» – о поражении «Зенита» в матче с голландским «АЗ» (2:3).В рейтинге нынешнего сезона Россия занимает 8-е местоЗавершились групповые раунды в Лиге Европы и Лиге чемпионов. В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 7-е место, пропустив вперед Португалию.Четверо фанатов «Локомотива» отправлены под домашний арест по делу об экстремизмеЧетверо болельщиков «Локомотива» отправлены под домашний арест до 26 декабря по делу об экстремизме.Поражения «Зенита» и «Краснодара», победа ЦСКА и пять очков россиян в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Федор Смолов: Действия судьи – позор! Изуродовал нашу игруНападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы.Юрий Лодыгин: Самое главное - мы бились до концаГолкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал поражение от АЗ (2:3) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.Роберт Мак: Главной целью было первое место в группе, и она достигнутаПолузащитник «Зенита» Роберт Мак прокомментировал поражение от АЗ (2:3) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.Мирча Луческу: Есть много позиций, которые нужно укреплятьГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение своих подопечных от АЗ в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

Интер
Интеркалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Тайсон
Тайсонвсе новости
Эдер
Эдервсе новости
Мусса Соу
Мусса Соувсе новости
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарянвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение