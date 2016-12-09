Кривцов, Тайсон, Мхитарян и Эдер попали в команду недели Лиги Европы
УЕФА обнародовал символическую сборную недели в Лиге Европы.
Напомним, что на нынешней неделе состоялся последний, шестой тур группового
турнира.
Лига Европы
Команда недели
Голкипер: Бой Ватерман (АПОЭЛ)
Защитники: Эрик Байи («Манчестер
Юнайтед»), Сергей Кривцов («Шахтер»), Нуман Чюрюксу («Османлыспор»)
Полузащитники: Александр Содерлунд («Сент-Этьен»), Бен Ринстра (АЗ), Генрих
Мхитарян («Манчестер Юнайтед), Тайсон («Шахтер»)
Нападающие: Мусса Соу («Фенербахче»), Эдер («Интер»), Михал Дюриш («Виктория
Пльзень»).
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