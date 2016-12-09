Ольга Подчуфарова: На сегодняшний день я могу быть довольна гонкой

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Напомним, что она заняла 13-е место.

«Впечатления от гонки уже, конечно, более радужные, чем в Эстерсунде. Мы решили проблему моих спазмов в ногах. В целом процентов на 90% отработала, пока состояние не позволяет бежать с меньшим отставанием по дистанции, но на сегодняшний день могу быть довольна гонкой.

Отработала и рубеж, и по дистанции максимально ровно прошла, в своем режиме, лыжи работали просто изумительно. Думаю, что в плюс можно гонку занести. На сегодняшний день это уже более радужный результат. Поклюка – одно их моих любимых мест, потому что еще с юниорских лет часто здесь тренируемся. Положительное место, всегда приятно здесь находиться», - цитирует Подчуфарову официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.

Кубок мира по биатлону. Поклюка (Словения)

Спринт. Женщины.

1. Лаура Дальмайер (Германия) 19:51,7 (0)

2. Жюстин Бреза (Франция) + 3,5 (0)

3. Марте Олсбю (Норвегия)+ 21,3...

13. Ольга Подчуфарова (Россия) + 52,3 (0)...

22. Екатерина Глазырина (Россия) + 1.07,8 (0)...

29. Татьяна Акимова (Россия) + 1.25,0 (1)...

55. Светлана Слепцова (Россия) + 2.10,0 (2)...

77. Анастасия Загоруйко (Россия) + 3.00,3 (4).