Ольга Подчуфарова: На сегодняшний день я могу быть довольна гонкой
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась
впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Напомним,
что она заняла 13-е место.
«Впечатления от гонки уже, конечно, более радужные,
чем в Эстерсунде. Мы решили проблему моих спазмов в ногах. В целом процентов на
90% отработала, пока состояние не позволяет бежать с меньшим отставанием по
дистанции, но на сегодняшний день могу быть довольна гонкой.
Отработала и рубеж, и по
дистанции максимально ровно прошла, в своем режиме, лыжи работали просто
изумительно. Думаю, что в плюс можно гонку занести. На сегодняшний день это уже
более радужный результат. Поклюка – одно их моих любимых мест, потому что еще с
юниорских лет часто здесь тренируемся. Положительное место, всегда приятно
здесь находиться», - цитирует Подчуфарову официальный сайт Союза биатлонистов
России (СБР).
Напомним, выиграла гонку
немка Лаура Дальмайер.
Кубок
мира по биатлону. Поклюка (Словения)
Спринт. Женщины.
1.
Лаура Дальмайер (Германия) 19:51,7 (0)
2.
Жюстин Бреза (Франция) + 3,5 (0)
3.
Марте Олсбю (Норвегия)+ 21,3...
13. Ольга Подчуфарова (Россия) + 52,3 (0)...
22.
Екатерина Глазырина (Россия) + 1.07,8 (0)...
29.
Татьяна Акимова (Россия) + 1.25,0 (1)...
55.
Светлана Слепцова (Россия) + 2.10,0 (2)...
77.
Анастасия Загоруйко (Россия) + 3.00,3 (4).