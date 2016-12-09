Жулиано стал лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по системе «гол+пас»

Полузащитник «Зенита» Жулиано стал лучшим игроком группового раунда Лиги Европы по системе «гол+пас».

Хавбек петербуржцев в шести матчах забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. На второй строчке расположился нападающий «Фиорентины» Никола Килинич, который набрал 8 (4+4) очков, форвард «Атлетика» Ариц Адурис забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

Напомним, бразилец был трижды включен в символическую сборную игрового дня и дважды претендовал на звание лучшего футболиста тура.

«Зенит» занял первое место в групповом этапе Лиги Европы, проиграв один матч из шести. Жеребьевка плей-офф пройдет 12 декабря.