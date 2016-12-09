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МОК повторно проверит на допинг пробы всех российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи

Источник:  МОККомментарии

Допинг-пробы всех российских спортсменов, которые участвовали в зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, будут проверены повторно. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что все 254 проб мочи российских спортсменов будут перепроверены. Ранее уже были проверены во второй раз 63 пробы крови у россиян, и все они дали отрицательный результат на допинг.

Также МОК продлил мандат комиссии, которая повторно проверяет допинг-пробы россиян на летней Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Согласно докладу Макларена, Обнаружены следы вмешательства в пробах двух российских спортсменов-мужчин, выигравших в Сочи четыре золотых медали, а также у одной серебряной медалистки Игр.

В этих пробах присутствуют физиологически невозможная концентрация солей. на пробирках с пробами В двенадцати российских медалистов Сочи, включая трех вышеназванных, обнаружены царапины и повреждения на внутренней части пробирок и крышек, что свидетельствует о внешнем вмешательстве.

Подробнее о содержании доклада комиссии Ричарда Макларена вы можете прочитать здесь.


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