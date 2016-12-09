МОК повторно проверит на допинг пробы всех российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи
Допинг-пробы всех
российских спортсменов, которые участвовали в зимней Олимпиаде-2014 в Сочи,
будут проверены повторно. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Сообщается, что все 254 проб мочи российских спортсменов
будут перепроверены. Ранее уже были проверены во второй раз 63 пробы крови у
россиян, и все они дали отрицательный результат на допинг.
Также МОК продлил мандат
комиссии, которая повторно проверяет допинг-пробы россиян на летней
Олимпиаде-2012 в Лондоне.
Согласно докладу
Макларена, Обнаружены следы
вмешательства в пробах двух российских спортсменов-мужч
В этих пробах присутствуют
физиологически невозможная концентрация солей. на пробирках с пробами В двенадцати российских медалистов Сочи, включая
трех вышеназванных, обнаружены царапины и повреждения на внутренней части
пробирок и крышек, что свидетельствует о внешнем вмешательстве.
Подробнее о содержании доклада комиссии Ричарда Макларена вы можете прочитать здесь.