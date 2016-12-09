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Глава USADA Трэвис Тайгерт: Никакие международные соревнования не должны проводиться в России

Источник:  BBCКомментарии

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт прокомментировал вторую часть доклада Ричарда Макларена о допинге на Олимпийских играх-2014 в Сочи. 

- Это очередной поразительный пример того, как олимпийское движение становится жертвой коррупции, а «чистые» спортсмены - пострадавшими от российской системы поддержки допинга. МОК должен принять решительные меры, «чистые» спортсмены не будут удовлетворены, пока WADA не станет по-настоящему независимым, а Олимпийский комитет России не будет отстранен до признания соответствующим кодексу WADA.

Никакие международные соревнования не должны проводиться в России до тех пор, пока российская антидопинговая программа не будет приведена в соответствие кодексу WADA и все лица, уличенные в коррупции, не понесут заслуженное наказание, - заявил Тайгерт.

Сегодня в Лондоне глава независимой комиссии WADA представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России. Согласно его данным, 4 золотые медали были завоеваны россиянами на Играх в Сочи с нарушениями антидопинговых правил.

Первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.


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