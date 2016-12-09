Геннадий Орлов: Пять миллионов, которые предлагают за Витселя, «Зениту» погоду не сделают

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе Акселя Витселя из «Зенита».

- По вашим ощущениям, Витсель зимой уйдет?

- Не знаю. Его могут не отпустить. В принципе, сейчас уже для «Зенита» эти пять миллионов, которые предлагают за бельгийца, погоды не сделают. Последнее слово все равно, думаю, за Луческу. Витсель же не подписал контракт, значит, намерен уйти.

- Если не отпустят в январе, не начнет ли он валять дурака?

- Да нет, это не его история. Он парень честолюбивый, ему дорога своя репутация. Он играет за свое «я» и показывает всем хороший пример. Бельгиец умеет в любых условиях биться, бороться, - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Витсель заявил, что готов отработать свой контракт до конца. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», однако Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены.

Бельгиец выступает за «Зенит» с 2012 года. В сезоне-2016/17 Витсель провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две голевые передачи. Также на счету хавбека шесть матчей в групповом этапе Лиги Европы.