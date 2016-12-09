Олег Яровинский: ЦСКА рассчитывает на Витиньо и не рассматривает предложения по нему
Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский сообщил,
что клуб рассчитывает на бразильского нападающего Витиньо. Напомним, что он
вернется из аренды во второй половине сезона.
— Есть ли новости по Витиньо?
— Он возвращается
к нам и будет работать на сборах. Таково наше решение.
— Но по нему же есть
предложения от бразильских клубов?
— На данный
момент мы их не рассматриваем. Витиньо начнет тренироваться
с нами в январе.
— То есть вторую часть сезона
он отыграет в ЦСКА?
— Я думаю,
да. Будет играть. Мы на него рассчитываем, - цитирует Яровинского «СЭ».
Отметим, что «Интернасьонал», по информации GloboEsporte,
обращался к ЦСКА с просьбой еще раз продлить аренду футболиста. Именно за этот
клуб он выступал на правах аренды. Также интерес к Витиньо проявлял «Фламенго».