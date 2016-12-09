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Олег Яровинский: ЦСКА рассчитывает на Витиньо и не рассматривает предложения по нему

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский сообщил, что клуб рассчитывает на бразильского нападающего Витиньо. Напомним, что он вернется из аренды во второй половине сезона.

— Есть ли новости по Витиньо?

— Он возвращается к нам и будет работать на сборах. Таково наше решение.

— Но по нему же есть предложения от бразильских клубов?

— На данный момент мы их не рассматриваем. Витиньо начнет тренироваться с нами в январе.

— То есть вторую часть сезона он отыграет в ЦСКА?

— Я думаю, да. Будет играть. Мы на него рассчитываем, - цитирует Яровинского «СЭ».

Отметим, что «Интернасьонал», по информации GloboEsporte, обращался к ЦСКА с просьбой еще раз продлить аренду футболиста. Именно за этот клуб он выступал на правах аренды. Также интерес к Витиньо проявлял «Фламенго».

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