«Спартак» выйдет из отпуска 16 января и проведет сборы в ОАЭ и Испании

«Спартак» после завершения первой части сезона ушел в отпуск. Клуб обнародовал свои планы на зимний перерыв.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболисты ушли в отпуск, который продлится до 15 января. 16–17 января игроки пройдут медосмотр, а затем отправятся на сборы.

Первый из них состоится в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, с 18 января по 1 февраля. Второй и третий — в испанской Марбелье с 4 по 17 февраля и с 20 февраля по 2 марта.

Первый матч чемпионата России после зимнего перерыва «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром». Напомним, что домашняя встреча красно-белых с «быками» проходила на стадионе «Открытие Арена» 21 августа и завершилась победой спартаковцев со счетом 2:0.

Ранее форвард «Спартака» Зе Луиш поблагодарил болельщиков за поддержку.



