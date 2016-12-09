«Спартак» выйдет из отпуска 16 января и проведет сборы в ОАЭ и Испании
«Спартак» после завершения первой части сезона ушел в отпуск. Клуб обнародовал свои планы на зимний перерыв.
Как сообщает официальный сайт клуба, футболисты ушли в отпуск, который продлится до 15 января. 16–17 января
игроки пройдут медосмотр, а затем отправятся на сборы.
Первый из них состоится в Абу-Даби, столице Объединенных
Арабских Эмиратов, с 18 января по 1 февраля. Второй и третий — в испанской
Марбелье с 4 по 17 февраля и с 20 февраля по 2 марта.
Первый
матч чемпионата России после зимнего перерыва «Спартак» сыграет в гостях с
«Краснодаром». Напомним, что домашняя встреча красно-белых с «быками» проходила
на стадионе «Открытие Арена» 21 августа и завершилась победой спартаковцев со
счетом 2:0.
Ранее форвард «Спартака» Зе Луиш поблагодарил болельщиков за
поддержку.