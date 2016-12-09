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Дальмайер увеличила свой отрыв в общем зачете Кубка мира до 49 очков

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратная чемпионка мира Лаура Дальмайер увеличила свой отрыв от соперниц в общем зачете Кубка мира.

23-летняя немецкая биатлонистка сегодня одержала победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира, который стартовал в словенской Поклюке.

Завтра спортсменки выйдут на старт гонки преследования.

Второе место заняла француженка Жюстин Бреза. Третьей стала норвежка Марте Олсбю. Лучшая среди россиянок Ольга Подчуфарова заняла 13-е место.

Общий зачет Кубка мира

Женщины

1. Лаура Дальмайер (Германия) - 217 очков

2. Габриэла Коукалова (Чехия) - 168

3. Кайса Макарайнен (Финляндия) - 154

4. Жюстин Бреза (Франция) - 153

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 143

6. Мари Дорен Абер (Франция) - 142

7. Ева Пускарчикова (Чехия) - 120

8. Франциска Хильдебранд (Германия) - 103

9. Доротея Вирер (Италия) - 100

10. Ванесса Хинц (Германия) - 99

25. Татьяна Акимова (Россия) - 58

27. Екатерина Глазырина (Россия) - 55

28. Ольга Подчуфарова (Россия) - 52

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