Дальмайер увеличила свой отрыв в общем зачете Кубка мира до 49 очков
Двукратная чемпионка мира Лаура Дальмайер увеличила свой отрыв от соперниц в общем зачете Кубка мира.
23-летняя немецкая биатлонистка сегодня одержала победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира, который стартовал в словенской Поклюке.
Завтра спортсменки выйдут на старт гонки преследования.
Второе место заняла француженка Жюстин Бреза. Третьей стала норвежка Марте Олсбю. Лучшая среди россиянок Ольга Подчуфарова заняла 13-е место.
Общий зачет Кубка мира
Женщины
1. Лаура Дальмайер (Германия) - 217 очков
2. Габриэла Коукалова (Чехия) - 168
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) - 154
4. Жюстин Бреза (Франция) - 153
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 143
6. Мари Дорен Абер (Франция) - 142
7. Ева Пускарчикова (Чехия) - 120
8. Франциска Хильдебранд (Германия) - 103
9. Доротея Вирер (Италия) - 100
10. Ванесса Хинц (Германия) - 99
25. Татьяна Акимова (Россия) - 58
27. Екатерина Глазырина (Россия) - 55
28. Ольга Подчуфарова (Россия) - 52