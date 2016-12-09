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Александр Самедов: Я ухожу в «Спартак» не за деньгами

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Полузащитник Александр Самедов рассказал о причинах перехода в «Спартак». Он заверил, что финансовая сторона не сыграла никакой роли при трансфере.

«Локомотив» — это клуб, в котором я выиграл два Кубка, две бронзы. Я очень дорожу теми восемью годами, что провел здесь! Да, я воспитанник «Спартака», но я не ухожу за деньгами, это вообще не моя инициатива.

У меня есть действующий контракт, хороший контракт! Когда мне позвонили из «Спартака», я сказал, что мне нужно узнать позицию моего клуба по этому вопросу. Реакция «Локомотива» на мой переход была положительная… Вот почему я ухожу», - цитирует Самедова Sportbox.ru.

В нынешнем сезоне 32-летний Александр Самедов провел за «Локомотив» 17 матчей, забил пять мячей и сделал две голевые передачи. 

Ранее сообщалось, что контракт Самедова со «Спартаком» будет рассчитан на 2,5 года, а его зарплата составит около 1,8 миллиона евро в год.


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