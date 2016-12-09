УПЛ. 17-й тур. «Днепр» - «Олимпик» и другие матчи. Онлайн

На Украине тренера обязали извиниться перед арбитром Главного тренера «Волыни» Виталия Кварцяного дисквалифицировали на три матча за высказывания в адрес главного арбитра Екатерины Монзуль, которая работала на матче луцкого клуба против «Черноморца».