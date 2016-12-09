УПЛ. 17-й тур. «Днепр» - «Олимпик» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей 17-го тура чемпионата Украины.
Матч
Голы
Ротань 29 (1:0).
Состав
Днепр: Лунин, Лопыренок, Влад, Лучкевич, Сваток, Адамюк, Кравченко, Ротань, Кочергин, Баланюк (Кожушко, 52), Лунев
Олимпик: Махарадзе, Гришко, Гошкодеря, Петров, Богданов, Парцвания, Гринь, Шестаков, Доронин, Немчанинов, Матяж (Танчик, 46)
Предупреждения:
Лунев, 11; Кравченко, 12 - Богданов, 12; Петров, 45
Удаления:
Кравченко, 67 - нет
Судья:
Евгений Арановский (Украина)
Место и дата
09 декабря 20:00, Днепр-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 декабря 15:00, Авангард, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 декабря 15:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 декабря 18:00, Ника, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 декабря 20:30, Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
12 декабря 20:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
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