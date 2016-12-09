Evil Geniuses победила Virtus.pro в четвертьфинале The Boston Major 2016
Американская команда Evil Geniuses вышла в полуфинал The Boston Major 2016.
В четвертьфинальном матче «злые гении» обыграли российский коллектив Virtus.pro со счетом 2:0.
Таким образом, «медведи» заняли 5-8 место и покидают турнир. Evil Geniuses в полуфинале сыграют с победителем пары WarriorsGaming.Unity - OG.
LAN-финал The Boston Major 2016 пройдет до 10 декабря. Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов.
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