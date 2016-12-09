Александр Бубнов: Грош цена футболистам «Зенита» и «Краснодара», если они мыслями уже были в отпуске
Футбольный эксперт Александр
Бубнов раскритиковал «Зенит» и «Краснодар» за поражения в шестом туре
группового турнира Лиги Европы.
«Я допускаю
тот факт, что некоторые игроки «Зенита» и «Краснодара» могли мыслями уже находится
в отпуске еще до последней игры, которая для них ничего
не решала. Но я никогда этой отговорки не пойму
и не приму. Каждый футболист — профессионал и должен
исполнять свои обязанности на высоком уровне вне зависимости
от обстоятельств. Раз такое с кем-то случилось — грош
им цена.
К тому же задача главного тренера найти мотивацию для футболистов в любой ситуации. «Зенит» мог выиграть шесть матчей из шести, а «Краснодар» повез в Ниццу основной состав, что говорит о желании выиграть. Но результат вышел одинаково неудовлетворительным», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, «Краснодар» уступил «Ницце» (1:2), а «Зенит» - АЗ (2:3).
Матч
Голы
Смолов 52 (0:1). Босетти 63 (1:1 - пен.). Ле Марчан 77 (2:1).
Состав
Ницца: Бенитес, Боскальи, Бюрнер, Суке (Рафетраньяна, 74), Бодмер, Ле Марчан, Лусамба, Перро, Марсель, Балотелли (Босетти, 46), Донис (Маю, 68)
Краснодар: Синицын, Налдо, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов, Газинский, Торбинский (Калешин, 66), Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Смолов
Предупреждения:
Балотелли, 27; Марсель, 54 - Эбуэ Куасси, 26; Гранквист, 41
Удаления:
нет - Гранквист, 61
Судья:
Сандро Шерер (Швейцария)
Место и дата
08 декабря 23:05, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).
Состав
Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)
Предупреждения:
Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет
Место и дата
08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция