Александр Бубнов: Грош цена футболистам «Зенита» и «Краснодара», если они мыслями уже были в отпуске

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал «Зенит» и «Краснодар» за поражения в шестом туре группового турнира Лиги Европы.

«Я допускаю тот факт, что некоторые игроки «Зенита» и «Краснодара» могли мыслями уже находится в отпуске еще до последней игры, которая для них ничего не решала. Но я никогда этой отговорки не пойму и не приму. Каждый футболист — профессионал и должен исполнять свои обязанности на высоком уровне вне зависимости от обстоятельств. Раз такое с кем-то случилось — грош им цена.

К тому же задача главного тренера найти мотивацию для футболистов в любой ситуации. «Зенит» мог выиграть шесть матчей из шести, а «Краснодар» повез в Ниццу основной состав, что говорит о желании выиграть. Но результат вышел одинаково неудовлетворительным», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, «Краснодар» уступил «Ницце» (1:2), а «Зенит» - АЗ (2:3).



