Мурашов выиграл на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) состоялись соревнования на дистанции
500 метров у мужчин. Победу одержал российский спортсмен Руслан Мурашов.
Победитель преодолел
дистанцию за 34,50 секунды. Вторым стал поляк Артур
Вас, третьим – американец Митчелл Уитмор. Еще один россиянин Павел Кулижников
занял шестое место.
Конькобежный спорт. Кубок мира
Херенвен (Голландия)
Мужчины
500 м
1. Руслан Мурашов (Россия) 34,50
2. Артур Вас (Польша) + 0,29
3. Митчел Уитмор (США) + 0,31...
6. Павел Кулижников (Россия)
+ 0,43
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