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Светлана Слепцова: Как только после тренировок выходим на соревнования, что-то всегда не получается

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Российская биатлонистка Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, что она заняла 55-е место.

«Впечатления не самые лучшие, последний круг дался очень тяжело, проигрыш очень большой. Лыжи работали хорошо, спасибо нашей сервис-группе. Стрельба была чуть лучше. Здесь очень непростой подход к рубежу – со спуска. Тяжело стрелять, но это не оправдание. Как только после тренировок выходим на соревнования, что-то всегда не получается», - цитирует Слепцову «СЭ».

Выиграла гонку немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.

Кубок мира по биатлону. Поклюка (Словения)

Спринт. Женщины.

1. Лаура Дальмайер (Германия) 19:51,7 (0)

2. Жюстин Бреза (Франция) + 3,5 (0)

3. Марте Олсбю (Норвегия)+ 21,3...

13. Ольга Подчуфарова (Россия) + 52,3 (0)...

22. Екатерина Глазырина (Россия) + 1.07,8  (0)...

29. Татьяна Акимова (Россия) + 1.25,0 (1)...

55. Светлана Слепцова (Россия) + 2.10,0 (2)...

77. Анастасия Загоруйко (Россия) + 3.00,3 (4).


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