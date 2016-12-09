Светлана Слепцова: Как только после тренировок выходим на соревнования, что-то всегда не получается
Российская биатлонистка Светлана Слепцова
прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в
Поклюке (Словения). Напомним, что она заняла 55-е место.
«Впечатления не самые лучшие, последний круг
дался очень тяжело, проигрыш очень большой. Лыжи работали хорошо, спасибо нашей
сервис-группе. Стрельба была чуть лучше. Здесь очень непростой подход к рубежу
– со спуска. Тяжело стрелять, но это не оправдание. Как только после тренировок
выходим на соревнования, что-то всегда не получается», - цитирует
Слепцову «СЭ».
Выиграла гонку немецкая биатлонистка Лаура
Дальмайер.
Кубок мира по биатлону. Поклюка (Словения)
Спринт.
Женщины.
1. Лаура
Дальмайер (Германия) 19:51,7 (0)
2.
Жюстин Бреза (Франция) + 3,5 (0)
3. Марте
Олсбю (Норвегия)+ 21,3...
13.
Ольга Подчуфарова (Россия) + 52,3 (0)...
22.
Екатерина Глазырина (Россия) + 1.07,8 (0)...
29.
Татьяна Акимова (Россия) + 1.25,0 (1)...
55.
Светлана Слепцова (Россия) + 2.10,0 (2)...
77.
Анастасия Загоруйко (Россия) + 3.00,3 (4).