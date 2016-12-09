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Россиянка Загитова победила в одиночном катании среди юниорок в финале Гран-при, Губанова - вторая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе (Франция) завершились соревнования в одиночном катании среди юниорок. Победу одержала российская спортсменка  Алина Загитова.

По итогам короткой и произвольной программ Алина набрала 207,43 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Анастасия Губанова. Третьей стала японка Каори Сакамото. Россиянка Елизавета Нугуманова заняла пятое место.

Фигурное катание. Гран-при

Марсель (Франция)

Юниорки.

Финал

Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) 207,43

2. Анастасия Губанова (Россия) 194,07

3. Каори Сакамото (Япония) 176,33

4. Рика Кихира (Япония) 175,16

5. Елизавета Нугуманова (Россия) 170,08

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