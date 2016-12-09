Россиянка Загитова победила в одиночном катании среди юниорок в финале Гран-при, Губанова - вторая

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Вирчу и Мойр победили в танцах на этапе Гран-при в Саппоро с мировым рекордом, Синицина и Кацалапов - пятые Олимпийские чемпионы 2010 года в танцах на льду Тесса Вирчу - Скотт Мойр стали победителями шестого этапа Гран-при в японском Саппоро. Пара установила новый мировой рекорд по сумме двух программ - 195.84.

Торжество самопознания, или секрет преображения Анны Погорилой Наш обозреватель – об успехе фигуристки, выигравшей в субботу турнир, на котором год назад она исполнила худший прокат в жизни.

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Погорилая победила на этапе Гран-при в Саппоро, Сотскова – третья На проходящем в японском Саппоро заключительном этапе Гран-при российская фигуристка Анна Погорилая победила в одиночном катании и вышла в Финал соревнований.

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Вирчу и Мойр лидируют после короткого танца на этапе Гран-при в Японии Канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, набрав 79,47 балла, лидируют после короткого танца на проходящем в японском Саппоро шестом этапе Гран-при.

Ханю выиграл короткую программу на NHK Trophy, Коляда – четвертый Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место после короткой программы на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро.

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Дюамель/Редфорд стали вторыми в короткой программе на NHK Trophy, Пэн и Цзинь – первые Действующие чемпионы мира Меган Дюамель и Эрик Редфорд заняли второе место в короткой программе на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро.

Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»? В пятницу в японском Саппоро стартует заключительный, шестой этап серии «Гран-при». Представляем его основные интриги.

Леонова не выступит на NHK Trophy и сделает паузу в соревнованиях Российская фигуристка Алена Леонова, заявленная на шестой этап Гран-при NHK Trophy, не выступит в Саппоро, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Сборная России отправится на этап Гран-при в Японию в полном составе несмотря на землетрясение Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что фигуристы сборной России отправятся на этап серии Гран-при в Японию в полном составе.

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Елена Радионова: Пять прыжков во второй половине программы – это сложно физически и психологически Российская фигуристка Елена Радионова оценила свое выступление на пятом этапе «Гран-при» Cup of China, на котором она заняла первое место.