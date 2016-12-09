Ричард Макларен: Зачем мне ехать в Россию, если никто из свидетелей не готов со мной общаться?
Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен рассказал,
почему он не приезжал в Россию, готовя свой доклад. Он отметил, что среди
свидетелей в России не было желающих общаться с ним.
«Да, я не ездил в Россию, если никто из
свидетелей не готов был общаться с тобой, то зачем туда ехать? С официальными
лицами я говорил, но не в России», - цитирует Макларена «Р-Спорт».
Согласно докладу
Макларена, были обнаружены следы
вмешательства в пробах двух российских спортсменов-мужч
В этих пробах присутствуют
физиологически невозможная концентрация солей. на пробирках с пробами В двенадцати российских медалистов Сочи, включая
трех вышеназванных, обнаружены царапины и повреждения на внутренней части
пробирок и крышек, что свидетельствует о внешнем вмешательстве.
Подробнее о содержании доклада комиссии Ричарда Макларена вы можете прочитать здесь.