Ричард Макларен: Зачем мне ехать в Россию, если никто из свидетелей не готов со мной общаться?

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен рассказал, почему он не приезжал в Россию, готовя свой доклад. Он отметил, что среди свидетелей в России не было желающих общаться с ним.

«Да, я не ездил в Россию, если никто из свидетелей не готов был общаться с тобой, то зачем туда ехать? С официальными лицами я говорил, но не в России», - цитирует Макларена «Р-Спорт».

Согласно докладу Макларена, были обнаружены следы вмешательства в пробах двух российских спортсменов-мужч ин, выигравших в Сочи четыре золотых медали, а также у одной серебряной медалистки Игр.

В этих пробах присутствуют физиологически невозможная концентрация солей. на пробирках с пробами В двенадцати российских медалистов Сочи, включая трех вышеназванных, обнаружены царапины и повреждения на внутренней части пробирок и крышек, что свидетельствует о внешнем вмешательстве.

Подробнее о содержании доклада комиссии Ричарда Макларена вы можете прочитать здесь.