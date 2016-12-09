Матч «Дижон» - «Марсель» перенесен на завтра из-за сильного тумана

Матч 17-го тура чемпионата Франции «Дижон» - «Марсель» сегодня не состоится. Погодные условия не позволили провести игру.

Как сообщает твиттер «Дижона», матч перенесен на завтра из-за сильного тумана. Игра начнется 10 декабря в 16:30 по Москве.

Напомним, что матч должен был начаться 9 декабря в 22:45 по Москве.