Матч «Дижон» - «Марсель» перенесен на завтра из-за сильного тумана
Матч 17-го тура чемпионата Франции «Дижон» - «Марсель» сегодня не
состоится. Погодные условия не позволили провести игру.
Как сообщает твиттер «Дижона», матч перенесен на завтра из-за
сильного тумана. Игра начнется 10 декабря в 16:30 по Москве.
Напомним, что матч должен был начаться 9 декабря в 22:45 по Москве.
#DFCO - #OM : le match reporté demain 14h30 en raison d'un épais brouillard... Plus d'informations à suivre. #DFCOOM #Ligue1 pic.twitter.com/Z6M1Ea9QRr— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 9 декабря 2016 г.
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