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Матч «Дижон» - «Марсель» перенесен на завтра из-за сильного тумана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 17-го тура чемпионата Франции «Дижон» - «Марсель» сегодня не состоится. Погодные условия не позволили провести игру.

Как сообщает твиттер «Дижона», матч перенесен на завтра из-за сильного тумана. Игра начнется 10 декабря в 16:30 по Москве.

Напомним, что матч должен был начаться 9 декабря в 22:45 по Москве.

 

 

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