УЕФА: Решение по апелляции Еременко, скорее всего, будет принято после нового года

УЕФА, вероятнее всего, примет решение по апелляции полузащитника ЦСКА Романа Еременко после нового года. Об этом сообщил директор организации по правовым вопросам Аллистер Белл.

«Скорее всего, (решение) будет после Нового года», - цитирует Белла «Р-Спорт».

Напомним, Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так как следы кокаина были обнаружены в пробе игрока, которая была взята у 29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2).