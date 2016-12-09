Ричард Паунд: Россия должна иметь в виду, что ее могут отстранить Олимпиады-2018
Бывший глава WADA Ричард Паунд высказал свое мнение по поводу второй части
доклада Макларена. Он считает, что сборная России может быть отстранена от
участия в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).
«Я думаю, что Россия должна иметь в виду
возможность того, что олимпийская сборная будет отстранена от Олимпийских игр в
Пхенчхане, но есть еще год, чтобы доказать, что ситуация изменилась. Если
предпринимать правильные шаги, существует возможность, что российские
спортсмены все же смогут принять участие в Олимпийских играх. Сейчас самое
главное для России – доказать, что она серьезно восприняла проблему с допингом
и начать бороться с ней», - цитирует Паунда «Р-Спорт».
Согласно докладу
Макларена, были обнаружены следы
вмешательства в пробах двух российских спортсменов-мужчин, выигравших в Сочи
четыре золотых медали, а также у одной серебряной медалистки Игр.
В этих пробах присутствуют
физиологически невозможная концентрация солей. на пробирках с
пробами В двенадцати российских медалистов Сочи, включая трех вышеназванных,
обнаружены царапины и повреждения на внутренней части пробирок и крышек, что
свидетельствует о внешнем вмешательстве.
Подробнее о содержании доклада комиссии Ричарда Макларена вы можете прочитать здесь.