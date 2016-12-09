Ричард Паунд: Россия должна иметь в виду, что ее могут отстранить Олимпиады-2018

Бывший глава WADA Ричард Паунд высказал свое мнение по поводу второй части доклада Макларена. Он считает, что сборная России может быть отстранена от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

«Я думаю, что Россия должна иметь в виду возможность того, что олимпийская сборная будет отстранена от Олимпийских игр в Пхенчхане, но есть еще год, чтобы доказать, что ситуация изменилась. Если предпринимать правильные шаги, существует возможность, что российские спортсмены все же смогут принять участие в Олимпийских играх. Сейчас самое главное для России – доказать, что она серьезно восприняла проблему с допингом и начать бороться с ней», - цитирует Паунда «Р-Спорт».

Согласно докладу Макларена, были обнаружены следы вмешательства в пробах двух российских спортсменов-мужчин, выигравших в Сочи четыре золотых медали, а также у одной серебряной медалистки Игр.

В этих пробах присутствуют физиологически невозможная концентрация солей. на пробирках с пробами В двенадцати российских медалистов Сочи, включая трех вышеназванных, обнаружены царапины и повреждения на внутренней части пробирок и крышек, что свидетельствует о внешнем вмешательстве.

Подробнее о содержании доклада комиссии Ричарда Макларена вы можете прочитать здесь.



