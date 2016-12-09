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Вячеслав Фетисов: Я бы предложил проверку всех допинговых проб ОИ начиная с 2012 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), член Совета Федерации РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал решение МОК перепроверить все 254 взятые у россиян на Играх в Сочи допинг-пробы.

- Я бы предложил соответствующим спортивным международным организациям провести полную проверку всех допинговых проб и терапевтических исключений всех спортсменов всего мира, принимавших участие в Олимпийских играх в Лондоне, Сочи и Рио-де-Жанейро, чтобы понять, наконец, размер беды, и как нам всем вместе с ней бороться, - цитирует Фетисова «Интерфакс».

Напомним, что официальный сайт МОК разместил на своем официальном сайте заявление, в котором сообщается, что все 254 проб мочи российских спортсменов будут перепроверены.

Ранее уже были проверены во второй раз 63 пробы крови у россиян, и все они дали отрицательный результат на допинг. Также МОК продлил мандат комиссии, которая повторно проверяет допинг-пробы россиян на летней Олимпиаде-2012 в Лондоне.

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