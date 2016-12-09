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Вирчу и Мойр лидируют в танцах на льду в финале Гран-при в Марселе, Боброва и Соловьев – четвертые

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе (Франция) проходят соревнования в танцах на льду. После короткого танца лидирует канадский дуэт Тесса Вирчу/Скотт Мойр.

Лидеры набрали 80,50 баллов. Вторым стал дуэт из США Майя Шибутани / Алекс Шибутани. Третье место у французской пары Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли четвертое место.

Фигурное катание. Гран-при

Финал

Марсель (Франция)

Короткий танец

1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) 80,50

2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) 77,97

3. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 77,86

4. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев (Россия) 74,04

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