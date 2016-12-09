Вирчу и Мойр лидируют в танцах на льду в финале Гран-при в Марселе, Боброва и Соловьев – четвертые
На финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе (Франция) проходят
соревнования в танцах на льду. После короткого танца лидирует канадский дуэт
Тесса Вирчу/Скотт Мойр.
Лидеры набрали 80,50 баллов. Вторым стал дуэт из США Майя Шибутани / Алекс Шибутани. Третье место у французской
пары Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий
Соловьев заняли четвертое место.
Фигурное катание. Гран-при
Финал
Марсель (Франция)
Короткий танец
1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) 80,50
2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) 77,97
3. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 77,86
4. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев (Россия) 74,04
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