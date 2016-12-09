«Локомотив» ведет переговоры о трансферах Билялетдинова и Измайлова
Полузащитники Марат Измайлов и Динияр
Билялетдинов могут вернуться в «Локомотив». Ими интересуется тренерский штаб
команды.
Как сообщает «Матч ТВ», «Локомотив» ведет
переговоры о переходе этих игроков, так как в них заинтересован главный тренер Юрий
Семин.
Напомним, что Измайлов сейчас выступает за «Краснодар»,
а Билялетдинов – за «Рубин». В текущем сезоне 34-летний Марат Измайлов провел
11 матчей за «Краснодар» и забил два мяча.
31-летний Динияр Билялетдинов в нынешнем сезоне ни разу
не появлялся на поле и только трижды попадал в заявку
«Рубина» на матчи. До середины октября он восстанавливался после
травмы.
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