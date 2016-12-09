«Локомотив» ведет переговоры о трансферах Билялетдинова и Измайлова

Полузащитники Марат Измайлов и Динияр Билялетдинов могут вернуться в «Локомотив». Ими интересуется тренерский штаб команды.

Как сообщает «Матч ТВ», «Локомотив» ведет переговоры о переходе этих игроков, так как в них заинтересован главный тренер Юрий Семин.

Напомним, что Измайлов сейчас выступает за «Краснодар», а Билялетдинов – за «Рубин». В текущем сезоне 34-летний Марат Измайлов провел 11 матчей за «Краснодар» и забил два мяча. 31-летний Динияр Билялетдинов в нынешнем сезоне ни разу не появлялся на поле и только трижды попадал в заявку «Рубина» на матчи. До середины октября он восстанавливался после травмы.