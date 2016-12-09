Институт национальных антидопинговых организаций не хочет видеть Россию в олимпийском движении
Сегодня была опубликована вторая часть доклада
главы независимой комиссии WADA. В связи с обнародованными данными Институт
национальных антидопинговых организаций призвал к жестким санкциям в отношении
России.
Глава
Института национальных антидопинговых организаций Джозеф де Пенсье назвал
допинговую программу в России, о которой упоминал Ричард Макларен, «беспрецедентной» и отметил, что даже во времена СССР
страны Восточного блока «не проводили государственную кампанию по применению
допинга в таком масштабе.
Де Пенсье призвал к наказанию виновных, реформам системы
по борьбе с допингом с целью эффективной защиты интересов «чистых»
спортсменов. «Российские спортсмены не
могут быть приняты в олимпийском движении,
пока не будет доказательств, что их спортивные и государственные власти не
подрывают фундаментальные ценности и дух спорта», - заявил де Пенсье. Его слова приводит официальный сайт организации.
Согласно докладу
Макларена, были обнаружены следы
вмешательства в пробах двух российских спортсменов-мужчин, выигравших в Сочи
четыре золотых медали, а также у одной серебряной медалистки Игр.
В этих пробах присутствуют
физиологически невозможная концентрация солей. на пробирках с
пробами В двенадцати российских медалистов Сочи, включая трех вышеназванных,
обнаружены царапины и повреждения на внутренней части пробирок и крышек, что
свидетельствует о внешнем вмешательстве.
Подробнее о содержании доклада комиссии Ричарда Макларена вы можете прочитать здесь.