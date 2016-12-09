Институт национальных антидопинговых организаций не хочет видеть Россию в олимпийском движении

Сегодня была опубликована вторая часть доклада главы независимой комиссии WADA. В связи с обнародованными данными Институт национальных антидопинговых организаций призвал к жестким санкциям в отношении России.

Глава Института национальных антидопинговых организаций Джозеф де Пенсье назвал допинговую программу в России, о которой упоминал Ричард Макларен, «беспрецедентной» и отметил, что даже во времена СССР страны Восточного блока «не проводили государственную кампанию по применению допинга в таком масштабе.

Де Пенсье призвал к наказанию виновных, реформам системы по борьбе с допингом с целью эффективной защиты интересов «чистых» спортсменов. «Российские спортсмены не могут быть приняты в олимпийском движении, пока не будет доказательств, что их спортивные и государственные власти не подрывают фундаментальные ценности и дух спорта», - заявил де Пенсье. Его слова приводит официальный сайт организации.

Согласно докладу Макларена, были обнаружены следы вмешательства в пробах двух российских спортсменов-мужчин, выигравших в Сочи четыре золотых медали, а также у одной серебряной медалистки Игр.

В этих пробах присутствуют физиологически невозможная концентрация солей. на пробирках с пробами В двенадцати российских медалистов Сочи, включая трех вышеназванных, обнаружены царапины и повреждения на внутренней части пробирок и крышек, что свидетельствует о внешнем вмешательстве.

Подробнее о содержании доклада комиссии Ричарда Макларена вы можете прочитать здесь.