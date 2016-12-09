ЧЕ по гандболу среди женщин. Россия – Норвегия. Онлайн

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Российские гандболистки проиграли норвежкам в матче ЧЕ Женская сборная Росси по гандболу в матче третьего тура первого (предварительного) группового этапа чемпионата Европы проиграла команде Норвегии.

Сергей Шишкарев встретится с женской сборной России перед матчем ЧЕ с Норвегией Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев посетит чемпионат Европы среди женских команд, который проходит с 4 по 18 декабря в Швеции.

Людмила Постнова: Конечно, нам надо было обыгрывать румынок Капитан сборной России Людмила Постнова поделилась своими впечатлениями от матча с Румынией (17:22) на чемпионате Европы.

Сергей Шишкарев: Глаза наших гандболисток не горели Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев считает, что женская сборная России по гандболу не смогла должным образом настроиться на матч чемпионата Европы против команды Румынии (17:22).

Людмила Постнова: Мы сами проиграли румынкам Капитан женской сборной России по гандболу Людмила Постнова считает, что ее команда сама позволила вратарю сборной Румынии Денисе Деду почувствовать игру и часто отбивать удары в матче чемпионата Европы (17:22).

Анна Вяхирева: Положительных моментов в нашей игре сегодня нет Гандболистка сборной России Анна Вяхирева прокомментировала поражение от команды Румынии (17:22) в матче группового этапа чемпионата Европы.

Евгений Трефилов: У нас тяжелое похмелье после победы на Олимпийских играх Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал поражение своих подопечных от команды Румынии в групповом этапе чемпионата Европы.

Россия уступила Румынии на женском чемпионате Европы по гандболу Матч чемпионата Европы по гандболу среди женщин между сборными России и Румынии завершился победой румынских гандболисток. Итоговый счет матча – 22:17 в пользу сборной Румынии.

Андрей Лавров: Наши гандболистки высоко подняли планку в Рио и теперь должны ей соответствовать Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Андрей Лавров считает, что женская сборная России высоко подняла плану, победив на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и должна соответствовать этому уровню на чемпионате Европы.

Евгений Трефилов: У нас отвратительная игра в защите Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов считает, что его команда отвратительно играла в обороне в матче чемпионата Европы против команды Хорватии.

Евгений Трефилов: Сень нечего «базарить» с судьями Главный тренер сборной России Евгений Трефилов считает, что гандболистке национальной команды Анне Сень не стоило разговаривать с судьями во время матча чемпионата Европы против сборной Хорватии.

Анна Сень: Извиняюсь перед командой за свою глупую ошибку Гандболистка сборной России Анна Сень принесла извинения своей команде за неспортивное поведение в матче чемпионата Европы против хорваток, из-за которого она получила дополнительно две минуты штрафа.

Российские гандболистки обыграли хорваток на старте ЧЕ-2016 Гандболистки сборной России обыграли команду Хорватии в стартовом матче чемпионате Европы.

Евгений Трефилов: На сборную России на чемпионате Европы будет особый настрой у всех команд Главный тренер сборной России Евгений Трефилов поделился ожиданиями в преддверии чемпионата Европы.

Евгений Трефилов: Наш состав на ЧЕ-2016 - это сплав опыта и зрелости Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет в Швеции.

Назван состав женской сборной России по гандболу на ЧЕ-2016 Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Евгением Трефиловым определил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет с 4 по 18 декабря в Швеции, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

Постнова будет капитаном сборной России по гандболу на чемпионате Европы Трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Людмила Постнова выбрана капитаном сборной России по гандболу на чемпионат Европы. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

До 4 декабря российские гандболистки будут тренироваться в Новогорске Тренерский штаб женской сборной России во главе с Евгением Трефиловым вызвал 19 гандболисток на сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).

Трефилов объявил состав женской сборной России на сбор перед чемпионатом Европы Сегодня женская сборная России по гандболу начинает финальный этап подготовки перед чемпионатом Европы, который пройдет в Швеции с 4 по 18 декабря.