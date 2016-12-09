ЧЕ по гандболу среди женщин. Россия – Норвегия. Онлайн
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию
матча чемпионата Европы среди женщин между сборными России и Норвегии.
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«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию
матча чемпионата Европы среди женщин между сборными России и Норвегии.