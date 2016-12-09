С 2018 года изменится время начала матчей Лиги чемпионов

Исполнительный комитет УЕФА на заседании в Лионе решил изменить время начала матчей Лиги чемпионов. Эти изменения вступят в силу с сезона 2018/2019.

Как сообщает официальный сайт организации, было решено начинать матчи каждого игрового дня Лиги чемпионов в разное время - в 19:00 по среднеевропейскому времени (два матча) и 21:00 (шесть матчей), чтобы болельщики смогли увидеть больше футбола. По московскому времени это будет 20:00 и 22:00 до перехода другими европейскими странами на зимнее время, а после него - 21:00 и 23:00, соответственно.

Напомним, что сейчас матчи начинаются, как правило, в 21:45/22:45 по Москве (час прибавляется после перехода на зимнее время другими странами).