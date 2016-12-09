С 2018 года изменится время начала матчей Лиги чемпионов
Исполнительный комитет УЕФА на заседании в Лионе решил изменить
время начала матчей Лиги чемпионов. Эти изменения вступят в силу с сезона
2018/2019.
Как сообщает официальный сайт организации, было решено начинать матчи каждого игрового дня Лиги чемпионов в
разное время - в 19:00 по среднеевропейскому времени (два матча) и 21:00 (шесть
матчей), чтобы болельщики смогли увидеть больше футбола. По московскому
времени это будет 20:00 и 22:00 до
перехода другими европейскими странами на зимнее время, а после него - 21:00 и 23:00, соответственно.
Напомним, что сейчас матчи начинаются, как правило,
в 21:45/22:45 по Москве (час прибавляется после перехода на зимнее время
другими странами).
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