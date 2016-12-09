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Тарасова и Морозов победили в парном катании в финале Гран-при в Марселе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе (Франция) прошли соревнования по парному катанию. Победу одержал дуэт из России Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

По итогам короткой и произвольной программы победители набрали 213.85 баллов. Второе место в активе китайского дуэта Юй Сяоюй/Хао Чжан. На третьем месте пара из Канады Меган Дюамель/Эрик Редфорд. Еще одни представители России Наталья Забияко и Александр Энберт заняли четвертое место.

Фигурное катание. Гран-при

Финал

Марсель (Франция)

Парное катание

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 213,85

2. Юй Сяоюй/Хао Чжан (Китай) 206,71

3. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада) 205,99

4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 188,32

5. Джулианна Сеген/Чарли Билодо (Канада)  186,85

6. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) 183,13

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