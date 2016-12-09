Тарасова и Морозов победили в парном катании в финале Гран-при в Марселе
На финале Гран-при по фигурному катанию в
Марселе (Франция) прошли соревнования по парному катанию. Победу одержал дуэт из
России Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
По итогам короткой и произвольной программы победители
набрали 213.85 баллов. Второе место в активе китайского дуэта Юй Сяоюй/Хао
Чжан. На третьем месте пара из Канады Меган Дюамель/Эрик Редфорд. Еще одни
представители России Наталья Забияко и Александр Энберт заняли четвертое место.
Фигурное катание. Гран-при
Парное катание
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 213,85
2. Юй Сяоюй/Хао Чжан (Китай) 206,71
3. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада) 205,99
4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 188,32
5. Джулианна Сеген/Чарли Билодо (Канада) 186,85
6. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) 183,13