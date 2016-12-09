Проект стадиона на Крестовском острове одобрен Главгосэкспертизой

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на обновленный проект строительства стадиона на Крестовском острове. Об этом сообщает официальный сайт Минстроя России.



Напомним, что в ноябре вице-премьер Правительства России Виталий Мутко поручил Минстрою взять на контроль прохождение государственной экспертизы проектной документации футбольного стадиона в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что Правительство Санкт-Петербурга и Главгосэкспертиза расторгли контракт на рассмотрение проектной документации. Как пояснял «Советскому спорту» начальник Главгосэксперизы России Игорь Манылов, «заявителям необходимо согласовать проект в других ведомствах, в частности, в силовых, и к моменту проведения государственной экспертизы эти согласования еще не были получены». Игорь Манылов также подчеркнул, что у строителей все еще есть шанс успеть получить положительное заключение Главгосэкспертизы и соблюсти запланированные сроки.

Напомним, что строительные работы на будущем стадионе в Санкт-Петербурге начались в 2007-м году и должны были завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планировалось ввести в эксплуатацию.

Первоначальный проект, проходивший рассмотрение в Главгосэкспертизе России еще в 2006 году, предусматривал, что стоимость строительства составит 6,7 млрд рублей (250 млн долларов по тогдашнему курсу). Позже стоимость проекта возросла до 14 млрд рублей, затем до 23,7 млрд рублей, а позже до 43,8 миллиарда рублей (на тот момент около 1,4 миллиарда долларов США). В декабре 2014 года было объявлено, что стоимость строительства увеличится еще на 20-30 %. Данные о стоимости строительства согласно проекту 2016 года пока не оглашаются.

«Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском острове должен принять матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.







