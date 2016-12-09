Япония примет Всемирный Кубок чемпионов в 2017 году
В 2017 году Всемирный Кубок чемпионов по
волейболу пройдет в Японии. Такое решение приняла Международная федерация
волейбола (FIVB).
Турнир пройдет в сентябре. В женской его части
сыграют сборные Японии, Китая, России, Бразилии, США и Южной
Кореи. Матчи будут проходить 5-10 сентября.
С 12 по 17 сентября будут играть мужчины. Здесь
будут выступать Италии, США, Японии, Ирана, Франции и Бразилии.
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