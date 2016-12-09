Япония примет Всемирный Кубок чемпионов в 2017 году

В 2017 году Всемирный Кубок чемпионов по волейболу пройдет в Японии. Такое решение приняла Международная федерация волейбола (FIVB).

Турнир пройдет в сентябре. В женской его части сыграют сборные Японии, Китая, России, Бразилии, США и Южной Кореи. Матчи будут проходить 5-10 сентября.

С 12 по 17 сентября будут играть мужчины. Здесь будут выступать Италии, США, Японии, Ирана, Франции и Бразилии.