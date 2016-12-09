Алексей Миллер встретился с Мирчей Луческу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу с председателем правления «Газпром» Алексеем Миллером.

На встрече были обсуждены итоги осенней части чемпионата России, а также дальнейшие перспективы команды, в том числе и в зимнее трансферное окно.

Напомним, «Зенит» после 17 матчей Премьер-лиги набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице. От лидера чемпионата - московского «Спартака» - петербуржцы отстают на пять очков, а также опережают идущий на третьем месте ЦСКА на три очка.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведет 4 марта в Москве против ЦСКА.