Лион примет финал Лиги Европы в 2018 году

Александр Бубнов: Грош цена футболистам «Зенита» и «Краснодара», если они мыслями уже были в отпуске

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал «Зенит» и «Краснодар» за поражения в шестом туре группового турнира Лиги Европы.