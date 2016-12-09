Лион примет финал Лиги Европы в 2018 году
Финальный матч Лиги Европы сезона 2017/2018
пройдет в Лионе. Такое решение принял Исполнительный
комитет УЕФА.
Финал будет принимать домашний стадион ФК «Лион»
«Стад де Люмьер». Напомним, что в нынешнем сезоне финальный матч турнира
пройдет в Стокгольме.
Предыдущий стадион «Лиона» «Жерлан» принимал
ряд международных соревнований, в том числе финал Кубка обладателей кубков 1986
года, когда киевское «Динамо» со счетом 3:0 обыграло «Атлетико».
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