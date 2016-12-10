Российские гандболистки проиграли норвежкам в матче ЧЕ

Женская сборная Росси по гандболу в матче третьего тура первого (предварительного) группового этапа чемпионата Европы проиграла команде Норвегии.

Встреча, прошедшая в пятницу в Хельсинборге на одноименной арене, завершилась со счетом 23:21 в пользу норвежек. После первого тайма счет был равным – 11:11. По три мяча в составе россиянок забили Дарья Дмитриева, Анна Сень и Анна Вяхирева.

Напомним, что ранее на чемпионате Европы подопечные Евгения Трефилова обыграли команду Хорватии – 32:26 и уступили сборной Румынии – 17:22. Норвежки в свою очередь одолели румынок – 23:21 и разгромили хорваток – 34:16.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Норвегия – Россия.