«Локомотив» предлагает «Рубину» за Оздоева 3 миллиона евро

Московский «Локомотив» продолжает переговоры с «Рубином» по поводу перехода полузащитника казанского клуба Магомеда Оздоева, однако клубы пока не могут согласовать трансферную стоимость игрока.

Московский клуб предлагает за футболиста три миллиона евро, однако казанский клуб установил цену на два миллиона больше – пять миллионов евро, сообщает «Матч ТВ».

Отметим, что в контракте Оздоева прописаны отступные в размере 8 миллионов евро. Сам футболист готов покинуть «Рубин», так как нынешний главный тренер Хавьер Грасия не видит его ключевым игроком своей команды.

В текущем сезоне РФПЛ Оздоев отыграл за «Рубин» десять матчей, не отметившись результативными действиями.